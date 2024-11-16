«مترو دبي» يحصل على شهادة الآيزو 55001 للتميز في إدارة الأصول

حصل مترو دبي على شهادة الآيزو 55001 لإدارة الأصول، مما يعزز التزام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آى، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول. هذه الشهادة تؤكد الجهود المبذولة لتحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة البنية التحتية للمواصلات في الإمارة.

وتعد تأكيداً على ريادة الهيئة في توفير أنظمة نقل على مستوى عالمي.

حسن المطوع

وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن حصول مترو دبي على هذه الشهادة يمثل إنجازاً يعكس سمعة الهيئة كمثال يحتذى به في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين أدائها بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في مسيرتها نحو الابتكار وتحسين أداء الأصول، مع السعي لتقليل تكاليف دورة الحياة إلى أقصى حد ممكن، وذلك ضمن إطار رسالتها الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للبنية التحتية للنقل في دبي.

ديفيد فرانكس

من جانبه، أعرب ديفيد فرانكس، المدير التنفيذي لشركة «كيوليس إم إتش أي»، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «يمثل حصول مترو دبي على شهادة آيزو 55001 في إدارة الأصول إنجازاً مهماً، ويعكس التزامنا مع هيئة الطرق والمواصلات بالحفاظ على ممارسات إدارة أصول عالمية المستوى تضع السلامة والموثوقية ورضا العملاء على رأس الأولويات.

كما يؤكد على تركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار، في الوقت الذي نستمر فيه في وضع معايير جديدة للتنقل الحضري».

الجدير بالذكر أن مترو دبي كان قد حصل على هذه الشهادة لأول مرة في فبراير 2014، مما يعكس تبني هيئة الطرق والمواصلات منهجاً متكاملاً لإدارة الأصول عبر جميع مراحلها العمرية، بدءاً من الاستحواذ والصيانة وحتى نهاية التشغيل. هذه الاستراتيجية تدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين إدارة المخاطر.