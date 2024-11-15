«تاكسي دبي» توسّع أسطولها بإضافة 250 لوحة جديدة للمركبات الكهربائية

تعزيزاً لمكانتها الرائدة كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، وفي إطار خططها الاستراتيجية التوسعية في قطاع مركبات الأجرة، نجحت شركة تاكسي دبي في الاستحواذ على 250 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ليرتفع العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى نحو 6210 مركبات.

وأوضحت «تاكسي دبي» أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعة في أسطول المركبات بتحقيق إيرادات سنوية إضافية بنحو 85 مليون درهم. وسيتم تخصيص الإضافة الجديدة بالكامل للمركبات الكهربائية، ما يرفع نسبة أسطول تاكسي دبي الصديق للبيئة (المركبات الهجينة والكهربائية) إلى نحو 87 % من إجمالي مركبات الأجرة والليموزين. وتأتي هذه الإضافة الاستراتيجية، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وضمن التزام تاكسي دبي بتقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة، ما يعكس جهودها المستمرة نحو تحقيق الريادة العالمية في مجال التنقل الصديق للبيئة. حيث تلتزم تاكسي دبي بتحسين تجربة المتعاملين، من خلال توفير خدمات نقل متطورة، تتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتنقل الحضري المستدام.

توجهات استراتيجية

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لشركة تاكسي دبي، الهادفة إلى التوسع في خدماتها، وتعزيز أسطول مركباتها داخل وخارج دبي، وعلى المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ يرفع العدد الإجمالي لأسطول مركبات الشركة، لما يزيد على 9000 مركبة، تشمل مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، ما يدعم مكانة تاكسي دبي كمزود رائد لحلول التنقل الشاملة، ويسهم في نمو الإيرادات، وزيادة ربحية الأعمال.

دعم التنقل المستدام

وأوضح الفلاسي أنه، وفي ضوء النمو المستمر في الطلب على خدمات النقل التي تقدمها الشركة، نواصل في شركة تاكسي دبي، العمل على تعزيز قدراتنا التشغيلية لتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، من خلال أسطول متكامل، يضم مركبات كهربائية بالكامل، تضمن تقليل الانبعاثات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، وفي إطار الحرص على دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.