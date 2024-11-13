تمديد استقبال طلبات المشاركة في جائزة التميز والإبداع الهندسي

دعت جمعية المهندسين في الإمارات جميع المهتمين للمشاركة في الدورة الثالثة من جائزة التميز والإبداع الهندسي، وقررت تمديد فترة التقديم حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتشهد الجائزة إقبالاً واسعاً من كبرى المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، حيث استقبلت اللجنة المنظمة مئات المشاركات، والتي فاقت أعداد العام الماضي. وتضم المشاركات الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال الهندسي والاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بكافة المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع.

وتشمل الجائزة فئتين رئيستين: فئة الشخصيات الاعتبارية، وفئة الأفراد بإجمالي 13 فئة، وتضم الشخصيات الاعتبارية: جائزة المشروع الهندسي الرائد، وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية، وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية، وجائزة أفضل شركة إنشاءات، وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية، وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة، وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة.

وتمنح جائزة المشروع الهندسي الرائد لثلاثة مشاريع وهي أفضل مشروع كبير الحجم، وأفضل مشروع متوسط الحجم، وأفضل مشروع صغير الحجم.

أما فئة الأفراد فتشمل جائزة الشخصية الريادية، وجائزة المهندس المتميز، وجائزة الطالب المتميز، بالإضافة إلى جائزة المهندس الواعد. ويحظى كافة المتقدمين في فئات الجائزة بشهادة مشاركة مقدمة من جمعية المهندسين بالإمارات، إلى جانب فرصة المشاركة في فعاليات الجمعية كالورش والندوات والمؤتمرات على مدار السنة.