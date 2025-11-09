أبوظبي تستكشف التجارب الصينية الرائدة في التخطيط الحضري

أجرت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، زيارة رسمية إلى مدينتي شنغهاي وهانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، برئاسة محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، بهدف استكشاف التجارب الصينية الرائدة في مجالات التخطيط الحضري والابتكار المدن الذكية والمستدامة، وتعزيز التعاون البلدي وتبادل الخبرات التنموية بين الجانبين.

وعقد الشرفا لقاءً مع تشانغ شياوهونغ، نائب عمدة مدينة شنغهاي، جرى خلاله بحث أوجه التعاون الاستراتيجي البلدي، واستعراض إنجازات المدينتين في مجالات التخطيط الحضري المبتكر والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.

وأكد أن الزيارة تعكس توجه دائرة البلديات والنقل نحو تبادل الخبرات والانفتاح على التجارب الدولية المتميزة في مجالات التطوير الحضري، مشيراً إلى أن ما شهده الوفد من تجارب رائدة في الصين يمثل مصدر إلهام لتطبيق مفاهيم أكثر ابتكاراً واستدامة في مشاريع أبوظبي المستقبلية.

وقال، إن الزيارة وفرت فرصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات في تصميم المدن الحديثة وكيفية المواءمة بين الهوية المحلية ومتطلبات التطور العمراني.