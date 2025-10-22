«طرق دبي» تنظم «فعاليات أكتوبر الوردي» لنشر ثقافة الوعي الصحي

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من الفعاليات التوعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة في نشر ثقافة الوعي الصحي وتشجيع أساليب الحياة الإيجابية بين موظفاتها، وتأكيداً على أهمية الكشف المبكّر والوقاية من المرض.

وأفادت ميرة الشيخ، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، أن اللجنة خصصت خلال الشهر الجاري برنامجاً متكاملاً من الورش والأنشطة التثقيفية المتنوعة، التي قدّمتها نخبة من الخبيرات من مؤسسات طبية وغذائية رائدة، ركزت على الجوانب النفسية والصحية والغذائية للمرأة العاملة.

وأضافت: «إن الفعاليات شهدت إقبالاً وتفاعلاً ضخماً من الموظفات، حيث تضمنت ورشة للفنون والحرف اليدوية، التي تُسهم في تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء».