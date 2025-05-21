إنجاز 53 % من شبكة الغاز الطبيعي في منطقة القطينة 1 بالشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 53 % من مشروع شبكة الغاز الطبيعي في منطقة القطينة 1، والذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً، ويستفيد منه 350 مستفيداً، بتكلفة تتجاوز 1.7 مليون درهم.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى المناطق الجديدة.

ووضع خطط استراتيجية للتوسع في شبكة الغاز بكافة مناطق الإمارة. وأوضح أن الهيئة تنفذ مشروعات الغاز الطبيعي وفق أفضل معايير الأمن والسلامة، وتُجري دراسات مستمرة لإنشاء المحطات وتنفيذ التمديدات اللازمة في الإمارة، بهدف توفير خدمات الغاز لجميع المناطق والتوسعات المستقبلية. وأضاف أن محطات ضخ الغاز تمتلك قدرة كبيرة على استيعاب أي توسعات متوقعة في استخدام الغاز الطبيعي.