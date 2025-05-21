إشارات ذكية تعزز الانسيابية المرورية في الشارقة

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إشارات مرور ذكية تعمل ضمن منظومة متكاملة، من شأنها تحقيق نظام «المرور الأخضر» للمركبات.

وذلك من خلال تعزيز الانسيابية المرورية للحد من الازدحام، ورفع مستوى السلامة على الطرق، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية على مستوى الإمارة.

وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع ومبادرات ذكية تتبناها الهيئة لتطوير قطاع النقل في الإمارة، من خلال تسخير أحدث التقنيات العالمية لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطرق.

وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات الإمارة في مجالات الاستدامة والتحول الذكي، لافتاً إلى أن نظام «المرور الأخضر» يعد نقلة نوعية في إدارة الحركة المرورية، إذ يسهم في تقليل فترات التوقف، والحد من الازدحام، وتحقيق السلامة من خلال تنظيم أفضل لحركة المشاة والمركبات.

وأوضح أن النظام يعتمد على إشارات مرور ذكية تعمل بتقنيات حديثة، لإدارة الحركة بشكل أكثر كفاءة ومرونة. وبين أن النظام يتيح للسائقين تحقيق ما يعرف بنظام «المرور الأخضر»، وهو المرور المتواصل من خلال عدة إشارات ضوئية خضراء دون توقف، مع الالتزام بالسرعة الموصى بها، والتي تتراوح بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة.