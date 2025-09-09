سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقيتين لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورعاية جائزة «تميّز»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في مكتب سموه.

وقّع الاتفاقية كل من راشد علي آل علي، المدير التنفيذي للهيئة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة البنية التحتية لخدمات الاتصالات، ودفع عجلة التوسع في الشبكات على مستوى الإمارة والمناطق التابعة لها، وتعزيز تنفيذ مشاريع الاتصالات الحيوية في الإمارة، من خلال تمكين الشركة من تطوير وتشغيل بنية تحتية حديثة ومستدامة، تواكب متطلبات المدن الذكية.

وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، بينما تلتزم الهيئة بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها في هذا المجال.

وتنص الاتفاقية على التعاون في دراسة إنشاء مركز بيانات متكامل في مدينة كلباء، بالإضافة إلى مشروع مدخل بحري آمن لإنزال الكابلات البحرية، بما يعزز من موقع الإمارة كمركز حيوي للربط الرقمي.

وتتيح الاتفاقية للشركة الوصول إلى مواقع استراتيجية ضمن الإمارة لتوسعة تغطية الشبكة وتطوير خدمات الاتصالات، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، أمس، توقيع اتفاقية رعاية بين الجائزة و«دو»، وذلك في مكتب سموه.

وقع الاتفاقية كل من: حسن يعقوب المنصوري، مدير الجائزة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو».

وتنص الاتفاقية على رعاية «دو» الدورة الثانية من جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، والتي تركز على إبراز جهود المؤسسات، وتعزيز بيئة التنافسية والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

وتمثل الاتفاقية إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف الجائزة، وتعزيز حضورها كمنصة وطنية بارزة للاحتفاء بالممارسات المؤسسية المتميزة، وتعزيز دورها في دعم جهود التطوير المؤسسي، ونشر ثقافة الجودة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وريادتها في مختلف المجالات.