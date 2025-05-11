«كهرباء الشارقة» تستبدل 25 كم من أنابيب المياه القديمة

انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من استبدال 25 كم من أنابيب المياه القديمة المصنوعة من مادة الاسبيستوس بأخرى مصنوعة من الـ«GRE»، خلال عام 2024 بتكلفة 22 مليون درهم، وذلك ضمن المشروعات النوعية، التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات المياه.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، أن مشروعات استبدال الأنابيب القديمة بأخرى حديثة بمواصفات وجودة عالية يسهم في زيادة موثوقية وكفاءة شبكة المياه على المدى الطويل، ويحافظ على الصحة والسلامة.

وأشار إلى أن خطة الهيئة خلال العام الحالي 2025 تتضمن استبدال 40 كم من أنابيب المياه القديمة المصنوعة من الاسبستوس بأخرى مصنوعة من مادة الـ«GRE» في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة، منها منطقة الحزانة والجزات والصناعية 13، بتكلفة تقديرية تتجاوز 40 مليون درهم، كما تتضمن الخطة توسيع شبكة المياه بطول 60 كم، لتلبية احتياجات المياه لسكان إمارة الشارقة، بالإضافة إلى استكمال شبكة المياه في عدد من المناطق الجديدة.