بلدية رأس الخيمة تطلق مبادرة لإعفاء 100% لمخالفات ورسوم تراخيص البناء

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق مشروع رفع بيانات المباني القائمة في إمارة رأس الخيمة. وأكدت البلدية ضرورة تعاون جميع ملاك العقارات في الإمارة من خلال المبادرة الفورية لاستيفاء الإجراءات في حال توفر المخططات المعمارية المعتمدة.

حيث يتم تقديم نسخة واضحة ومكتملة تتضمن الأبعاد والمساحات والمشتملات عن طريق تقديم طلب خدمة «رخصة مبنى للمباني القائمة» عبر النظام الإلكتروني أو من خلال مركز سعادة المتعاملين في الدائرة. وفي حال عدم توفر المخططات، يتوجب على المالك تعيين استشاري معتمد لإعداد المخططات وفتح خدمة «رخصة مبنى للمباني القائمة» عبر النظام الإلكتروني. وحددت بلدية رأس الخيمة فترة 6 أشهر من تاريخ الإعلان لاستكمال كافة المتطلبات المشار إليها، ويمنح الملاك إعفاء 100 % من رسوم رخص البناء والمخالفات إن وجدت.