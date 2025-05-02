تطبيق خطة جديدة لخدمات النقل البحري بدبي اليوم

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة «الشبكة الموسمية» لخدمات النقل البحري، وذلك من خلال استخدام أساليب علمية وتقنية مرنة وحديثة تتسم بالرشاقة المؤسسية، وتتعامل مع طبيعة موسم التشغيل والمتغيرات العديدة التي قد تطرأ على الخطط الموضوعة والطلب على الخدمات التي تقدمها، في المواسم والأعياد والمناسبات المتنوعة في الإمارة.

وتضمّنت الدراسة المرتبطة بإنشاء وتطوير الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري، تطوير خوارزميات داخلية: «Algorithms»، تسهم في تحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة، لوضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري، كما يمكن استخدامها في تحليل البيانات المستقبلية أيضاً في هذا القطاع، بحيث يجري تطبيقها في كل موسم على حدة، كما روعي عند تطويرها، ألا تؤثر في متطلبات المتعاملين وأن تسهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري، وتخفيض النفقات التشغيلية في الوقت نفسه.

واعتمدت منهجية دراسة هذا المشروع، استخدام طريقة التحليل التنبؤي في تحليل بيانات شبكة النقل البحري، وذلك بتوقع تأثير التغيرات، ومرونة الشبكة لمواعيد التشغيل. وسيبدأ تطبيق الخطة الخاصة بموسم الصيف اليوم، مستفيدين من البيانات الضخمة، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري.