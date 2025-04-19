1.16 مليون متر طولي إجمالي الطرق المعبدة في عجمان 2024

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في الإمارة التي بلغت 1,160,060 متراً طولياً العام الماضي 2024.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن الدائرة أعدت خططاً شاملة لتطوير بنية تحتية متكاملة، مؤكداً أن التطوير المستدام في القطاع الحيوي من أهم الأهداف الاستراتيجية لتعزيز جاذبية الإمارة.

إنسيابية المرور

وأوضح أن مشاريع تطوير الطرق تنجز وفق أعلى المقاييس والمواصفات والمعايير العالمية، لتحقيق الانسيابية المرورية وضمان الوصول الأسهل والأمثل والآمن للوجهات المنشودة.

بيئة مثالية

من جهته، أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبينة التحتية بالدائرة، أن إمارة عجمان تستقطب السكان للإقامة وسط بيئة مثالية، وتعد وجهة للسياح والمستثمرين، منوهاً أن الدائرة تمتلك خططاً لتطوير الطرق والبنية التحتية وتطوير بعض الطرق القائمة وفقاً للمتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئة الداخلية والخارجية، في عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة.