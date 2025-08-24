«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات بالمنطقة الوسطى

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى من يونيو 2024 حتى يونيو الماضي، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 108 مشاريع في مختلف القطاعات بالإضافة إلى تنفيذ 20 مشروعاً لإنارة الطرق وتمديد كابلات بطول 136181 متراً بمدن المنطقة الوسطى البطائح، المدام، مليحة، الذيد وبتكلفة 106 ملايين درهم.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى في الهيئة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات.

وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكل المناطق في الشارقة، وأن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير.