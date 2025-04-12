«الإمارات للدراسات» يستشرف مستقبل النقل في الدولة 2035

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقره، ورشة عمل تحت عنوان «استشراف مستقبل النقل في الإمارات 2035: من السيارات الذاتية القيادة إلى التاكسي الطائر»، وذلك في إطار اهتمامه باستشراف المستقبل.

وتحدث في الورشة الدكتور سعيد خلفان الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، وذلك بحضور نخبة من المختصين والمفكرين والخبراء لاستشراف آفاق المستقبل وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، الذي يحظى بأهمية كبيرة في الدولة، ويشهد الكثير من التطورات المتتالية، التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات.

وسلط الدكتور سعيد الظاهري الضوء على التحديات التي تواجه أنظمة النقل الحالية، مشيراً إلى الازدحام المروري باعتباره أحد أبرز المشكلات التي تؤثر على جودة الحياة من خلال منهجية التحليل الطبقي ونظرية «الجبل الثلجي».

ودعا إلى النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة، حيث تتطلب حلولها المستقبلية فهماً عميقاً للأسباب الجذرية التي تختبئ تحت السطح، مقدماً رؤية شاملة لتحليل هذه التحديات، وأن الابتكار هو مفتاح أبواب المستقبل، مشيراً إلى السيارات الذاتية القيادة والتاكسي الطائر كرموز للتقدم والريادة العالمية.

وأوضح أن التقنيات الحديثة تسهم في إحداث تحول جذري في أنظمة النقل، مما يساعد على تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الحركة اليومية، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية الذكية وتطبيق أنظمة إدارة مرور تعتمد على البيانات المتقدمة، مما يعزز الاستدامة ويضع الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى حلول النقل المستقبلية.