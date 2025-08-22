افتتاح توسعة شارع الشيخ زايد في عجمان بطول 3.7 كيلومترات

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ زايد، في المقطع الممتد من تقاطع شارع الشيخ خليفة إلى جسر الروضة، بتكلفة بلغت 11 مليون درهم، وبطول 3.7 كيلومترات، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، لبناء شبكة نقل متكاملة ومستدامة.

وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أنّ المشروع شمل إضافة حارة جديدة في كل اتجاه، ليصبح إجمالي عدد الحارات أربعاً، بدلاً من ثلاث، إلى جانب تنفيذ تحسينات متكاملة على شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير إنارة الطريق، بما ينسجم مع أعلى معايير السلامة والجودة.

وأشار المهيري إلى أنّ التوسعة ستسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 35 %، لينخفض متوسط زمن التنقل من 4.9 دقائق، إلى 3.2 دقائق، مع رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بمقدار 1300 مركبة في الساعة لكل اتجاه، إضافة إلى رفع السعة الاستيعابية من 3900 مركبة في الساعة، إلى 5200 في كل اتجاه.

وأضاف أنّ المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في الإمارة، مؤكداً أن التوسعة ستُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتسهيل الحركة المرورية اليومية.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أنّ المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل الازدحام المروري، وتحسين الانسيابية.

بدوره، أكد المقدم فؤاد يوسف الخاجة رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة عجمان، أنّ مشروع توسعة شارع الشيخ زايد، سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز الانسيابية المرورية.