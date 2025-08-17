وزارة الطاقة والبنية التحتية تبحث تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية في عجمان

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان خلال استقبال وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن بحث سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز أمن الطرق وتطوير البنية التحتية المرورية في الإمارة.

وجاءت الزيارة في إطار حرص الجهات الحكومية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق الاتحادية والرئيسية في إمارة عجمان.

ضم الوفد كلاً من المهندس عبدالرحمن المحمود مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وكان في استقبالهم المقدم راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إلى جانب عدد من الضباط المختصين.

ورحب المقدم راشد بن هندي بالوفد الزائر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط في تطوير شبكة الطرق وتعزيز البنية التحتية في الإمارة، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة طرق آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان.

أمن الطرق

شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن الطرق وتطوير البنية التحتية للطرق الاتحادية في إمارة عجمان بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية والحد من الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة المرورية داخل الإمارة.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول مستدامة تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وضمان سلامة مستخدميها، وذلك ضمن رؤية حكومة عجمان في تطوير بنية تحتية متكاملة تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة.