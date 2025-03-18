سهيل المزروعي: استمرار ريادة الإمارات هدفنا بالمرحلة المقبلة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العطاء والعمل بروح الفريق لمواصلة الريادة وتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، التي تضع رفاه الإنسان واستدامة التنمية في مقدمة الأولويات.

وقال معاليه: «إن خدمة المتعاملين تُعد واحدة من القيم الأساسية في عام المجتمع، حيث تعكس التزام المؤسسات بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات وتطلعات الأفراد والمجتمع بشكل عام، وإن تعزيز هذه القيمة يساهم في بناء مجتمع متماسك، وتجذير روح التعاون والتفاعل الإيجابي».

وأضاف معاليه: «إننا جميعاً مسؤولون عن خدمة الوطن وما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزامكم وتفانيكم، وإن المستقبل يحمل لنا تحديات وفرصاً جديدة، ما يتطلب منا مضاعفة الجهود، وتبنّي ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لضمان تحقيق طموحات دولتنا».

وتأكيداً على أهمية التميز والإبداع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كرّم معالي الوزير الموظفين المتميزين والإدارات التي قدّمت أداءً استثنائياً، وأسهمت في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتنفيذ المشاريع الوطنية. مشيراً إلى الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة العطاء والريادة، وإلى أن التقدير ليس مجرد تكريم، بل دافع للاستمرار في تقديم الأفضل.

جاء ذلك خلال سحور رمضاني نظمته الوزارة في دبي، وخلال اللقاء، هنّأ معاليه الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذه المناسبة ليست مجرد تجمع احتفالي، بل تجسيد لروح الأسرة الواحدة التي تقوم على التعاون والتكاتف لخدمة الوطن والمجتمع، وأن كل فرد في الوزارة هو شريك في مسيرة التنمية.

كما تم استعراض إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، والتي تجسدت في تحقيق العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، تقديراً لجهودها في تطوير البنية التحتية والطاقة والإسكان والنقل، وتعزيز الاستدامة والابتكار في مشاريعها.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أعلنت الوزارة خلال الأمسية عن إطلاق مبادرات رمضانية تستهدف دعم الفئات المحتاجة، شملت «المير الرمضاني» وإفطار الصائم، عبر توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز مبادئ الخير والعطاء.

ودعا معالي سهيل المزروعي الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن بناء المستقبل يتطلب منّا جميعاً التكاتف والتعاون لخدمة الوطن، فكلنا مسؤولون، وكلنا جزء من هذه المسيرة، وأن الابتكار والتميز هما الأساس في تحقيق جودة الحياة وتعزيز مكانة الدولة على خارطة التنافسية العالمية.