«الإمارات للبنية التحتية» يستعرض التوجهات المستقبلية

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل اهتمامها الكبير بمشاريع البنية التحتية والإسكان، مشيراً إلى أن الاستدامة والابتكار يشكلان ركيزة أساسية في جميع المشاريع التنموية، كما أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية مبتكرة تضمن تلبية احتياجات المواطنين في بيئة مستدامة.

وأضاف معاليه خلال اجتماع مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان: إن دولة الإمارات تركز على تعزيز استخدام أنظمة النقل المستدامة لتحسين كفاءة الحركة المرورية، بما يساهم في توفير حلول تنقل مبتكرة، ومستدامة للمواطنين، والمقيمين، والزوار. وأشار إلى أن الوزارة تضع رفاهية المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان لتلبية احتياجات المجتمع بشكل يتماشى مع التطلعات المستقبلية.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري الأول لعام 2025 برئاسة معالي سهيل المزروعي،، وناقش أبرز المستجدات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والإسكان، فضلاً عن استعراض التوجهات المستقبلية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير بيئة عمرانية مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى التحديات الحالية والفرص المتاحة في تعزيز استدامة مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تسعى إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام. وحرص المجلس على مواصلة العمل لضمان أن تكون المشاريع التنموية في الدولة بمستوى عالمي، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات المواطنين والمقيمين.

الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في إمارة دبي، حضره عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وكلاء الوزارة، ممثلون عن الجهات المحلية من مختلف إمارات الدولة.

وتضمن الاجتماع استعراض مستجدات خطط تطوير البنية التحتية والإسكان والنقل، والبحث في الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل تحديث شبكة الطرق وتعزيز مكانة النقل العام. وتم التركيز بشكل خاص على أهمية تحسين الانسيابية المرورية كأولوية وطنية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي إطار تطوير المشاريع المستدامة، تم استعراض «الدليل الموحد للتنمية العمرانية» الذي يعزز استخدام السكك الحديدية في نقل الركاب والشحن، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتوسع الحضري، وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الدولة.

واختتم المجلس اجتماعه بتوصيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتطوير المشاريع بما يساهم في تحسين أدائها وكفاءتها.