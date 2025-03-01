«طرق دبي» تنجز أعمال توسعة مواقف استراحة الروية للشاحنات

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من أعمال توسعة مواقف استراحة الروية للشاحنات، التي شملت رفع عدد مواقف الشاحنات من 40 إلى 175 موقفاً، بزيادة قدرها 338 %، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى مواكبة النمو في قطاع الشحن البري، وتحسين الخدمات المقدمة لسائقي المركبات الثقيلة، وتعزيز السلامة المرورية على مستوى شبكة الطرق بإمارة دبي.

وتأتي استراحة الروية للشاحنات ضمن مجموعة من الاستراحات التي توفر نظاماً متكاملاً لاستراحة سائقي المركبات الثقيلة في مواقع استراتيجية ومتفرقة بإمارة دبي، وتقع استراحة الروية بالقرب من شوارع رئيسة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ما يسهل على سائقي الشاحنات الوصول إليها.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي إنجاز توسعة استراحة الروية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للمركبات الثقيلة». وأضاف الخزيمي: «زودت استراحة الروية بأحدث المرافق المتكاملة، وذلك في سبيل تقديم خدمات متكاملة لقطاع النقل البري، وتشمل تلك المرافق: غرفة للصلاة، ودورات المياه، ومحطة تعبئة الوقود (ديزل)، وورش صيانة وتبديل الإطارات. تسهم الاستراحات بشكل عام في تعزيز السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات».