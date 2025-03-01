هزاع بن زايد يطلع على مشاريع وخطط قطاع الطاقة بمنطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، وفداً من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة، وذلك بديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام بالإنابة لقطاع الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على المشاريع والبرامج التنموية في قطاع الطاقة والمياه في منطقة العين، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في المنطقة. وتشمل هذه المشاريع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وضمان استدامتها.

واستمع سموّه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصّل حول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية في منظومة الطاقة والمياه في منطقة العين، بما في ذلك مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتوسعة شبكة مياه مزارع العين باستخدام المياه المعاد تدويرها إضافة إلى مبادرات إدارة كفاءة الطاقة، مثل تحويل إنارة الشوارع إلى أنظمة موفّرة للطاقة (LED)، وتزويد المساجد بأنظمة تحكم ذاتية، وتحديث البنية التحتية للطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الاعتماد على المصادر المستدامة.