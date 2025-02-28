حاكم الشارقة يفتتح مشروع قناة اللية

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، مشروع قناة اللية الذي يضم حزمة من الأعمال والمشاريع المتنوعة، وذلك في ضاحية الخالدية.

وقام سموه فور وصوله للقناة المائية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، وشاهد سموه بعدها رفقة الحضور عرضاً على ممشى القناة قدمه طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري برفقة الفرقة الموسيقية العسكرية، إضافة إلى عرض سباق التجديف، والعروض الفنية الشعبية ذات الطابع البحري، وقافلة العروض البحرية التي عبرت قناة اللية المائية، والتي تربط بحيرة خالد بالخليج العربي ويبلغ طولها 600 متر.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال مادة مرئية على خطوات المشروع والجدول الزمني ومراحل تنفيذه، والخطط المستقبلية لتطوير المنطقة، إضافة للآليات والمعدات المستخدمة والجهود التي بُذلت من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة تدفق المياه في بحيرة خالد مما يؤدي إلى رفع كفاءة تجدد المياه في البحيرة، كما يضم المشروع بجانب القناة المائية، كاسر الأمواج، والممشى المائي، والجسور والخدمات والمرافق.

وانتقل سموه إلى سوق اللية الرمضاني والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2025 في الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، ويضم السوق فعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة، ويشارك في هذا الحدث مجموعة من المشاريع الشبابية المحلية التي تقدم منتجات مبتكرة، بالإضافة إلى أكشاك الطعام والمقاهي التي تقدم ألذ الأطباق الرمضانية.

ويهدف سوق اللية الرمضاني إلى دعم المشاريع الشبابية وتمكين الشباب المحلي من عرض منتجاتهم وأفكارهم الريادية في بيئة داعمة، تشجع على الإبداع والابتكار، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر تقديم منصة تجارية تسهم في تنشيط قطاع الأعمال المحلية ودعمه في ظل النمو المستمر للقطاع التجاري في الشارقة، وتحقيق التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال فعاليات متنوعة مثل الألعاب للأطفال والجلسات العائلية والمقاهي التي تشجع على التواصل والترابط بين العائلات، وخلق بيئة ترفيهية آمنة وجذابة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بأجواء رمضان.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة على أطراف القناة المائية وصولاً إلى كاسر الأمواج الذي يبلغ طوله 330 متراً، ويضم حاجزاً صخرياً بحرياً على الجانب المقابل بمحاذاة محطة اللية بطول 210 أمتار، لحماية قناة اللية وجدرانها من الأمواج المتلاطمة، كما تضمن نطاق أعمال المشروع تجريفاً لمدخل الكاسر لضمان تدفق المياه حسب مناسيب القاع السفلية بشكل مناسب.

وتعرف سموه على مبادرة استزراع الشعب المرجانية – حماية المستقبل البحري، والتي تهدف إلى توفير موائل طبيعية للكائنات البحرية وتعزز المخزون السمكي، وإعادة تأهيل البيئات البحرية المتضررة وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.