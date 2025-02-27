«طرق دبي» تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال رمضان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1446 / 2025. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات».

وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين: «أم رمول - ديرة - البرشاء - المنارة – الطوار»، من الاثنين إلى الخميس بدءاً من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، ويوم الجمعة من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 منتصف النهار. وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة على مدار الساعة.

وبالنسبة لمراكز الفحص الفني، فتعمل من الاثنين إلى الخميس، حيث يعمل مركز تسجيل جبل علي من الـ 7 صباحاً حتى الـ 4 مساءً، ويعمل مركز تسجيل حتا من الـ 8 صباحاً حتى الـ 3 مساءً.

وتعمل مراكز تسجيل القصيص، البرشاء، والورسان، من الاثنين إلى الخميس والسبت على فترتين، الصباحية من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساءً، والمسائية من الـ 8 مساءً وحتى الـ 12 منتصف الليل. وتعمل مراكز تسجيل: «العوير، أوتوبرو السطوة، أوتوبرو المنخول، تسجيل الطوار، اليلايس، شامل المحيصنة» من الاثنين إلى الخميس والسبت، على فترتين، الفترة الصباحية من الـ 8 صباحاً حتى الـ 4 مساءً، والفترة المسائية من الـ 8 مساءً وحتى الـ 12 منتصف الليل.

ويعمل مترو دبي من خلال محطات الخطين الأحمر والأخضر من الاثنين إلى الخميس خلال الفترة من الـ 5 صباحاً حتى الـ 12 منتصف الليل، ويوم الجمعة من الـ 5 صباحاً وحتى الـ 1 صباح اليوم التالي.

فيما يعمل يوم السبت من الـ 5 صباحاً وحتى الـ 12 منتصف الليل، ويعمل مترو دبي يوم الأحد من الـ 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل. وبالنسبة لترام دبي، فيعمل من الاثنين إلى السبت في الأوقات من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 1 صباح اليوم التالي. ويعمل ترام دبي يوم الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 1 صباح اليوم التالي.

وبالنسبة للمواقف العامة، تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين إلى السبت الفترة الأولى من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً، وخلال الفترة الثانية من الـ 8 مساءً، حتى الـ 12 منتصف الليل.