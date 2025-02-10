تحسينات مرورية في 50 موقعاً بدبي خلال 2024

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية في أكثر من 50 موقعاً بمختلف مناطق الإمارة خلال عام 2024، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للحلول المرورية السريعة الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، بما يواكب التطور الحضري والنمو السكاني، ويلبي الكثافة المرورية المتزايدة للمركبات في شوارع دبي.

وتأتي التحسينات المرورية في إطار الخطة الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة لضمان استدامة الحركة المرورية، كما تعكس هذه الأعمال المنجزة التزام الهيئة نحو التطوير المستمر للطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية المرورية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والتنقل.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن الحلول المرورية المنجزة في 2024 ساهمت في تحقيق أثر مروري إيجابي وملموس في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية حركة المركبات وتقليل زمن الرحلات لأصحاب بنسبة تصل إلى 60 %، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تصل إلى 20 % في عدد من المواقع بإمارة دبي. وأضاف البنا: «لعبت الحلول المرورية دوراً في تحسين انسيابية حركات المركبات على بعض الشوارع الرئيسة، كما أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق والمداخل والمخارج.

وكانت أهم المواقع، التي شهدت تحسينات ملحوظة كالآتي: توسعة شارع بيروت، وتحسينات تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، وتوسعة الحركة المرورية من شارع الرباط إلى معبر الخليج التجاري، وتوسعة المخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط، وتنفيذ مسار جديد للوصول من شارع الخيل إلى شارع ميدان». ولفت إلى أن الهيئة نفذت 8 أعمال مرورية شملت أكثر من 37 مدرسة بمختلف مناطق دبي في عام 2024.

تضمنت هذه المشاريع توسعة الطرق المحيطة بالمدارس، وتوفير مواقف إضافية، وتحسين المداخل والمخارج، إضافة إلى تنفيذ تحويلات مرورية تهدف إلى تقليل الازدحام المروري وطوابير الانتظار، مما أدى إلى تحسين حركة السير في أوقات الذروة بنسبة 20 %.

وقال: تستعد الهيئة لاستكمال وتنفيذ ما يزيد على 75 تحسيناً مرورياً في عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي خلال عام 2025، وتشمل توسعة وتطوير في التقاطعات الحيوية، وتنفيذ عدد من المداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى حزمة من الحلول المرورية السريعة في عدد من مناطق المدارس، مؤكداً استمرارية العمل على تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث جودة البنية التحتية والتنقل السهل والمستدام.

وشملت التحسينات عدداً من المدارس في دبي، مثل: مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية وكلية دبي على شارع حصة، بالإضافة إلى مدارس في مناطق الصفا، الورقاء 4، القصيص، المزهر، ند الشبا، والطوار 2. وأسهمت هذه التعديلات في رفع كفاءة الطرق ومستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى خفض زمن التنقل في المناطق المدرسية، مما عزز تجربة نقل أكثر أماناً للطلبة وأولياء الأمور ومرتادي مناطق المدارس.

واستجابة للنمو السكاني والتوسع العمراني، نفذت الهيئة توسعة المخرج 55 المؤدي إلى شارع الرباط بطول 600 متر، مما ساعد على زيادة عدد المسارات من مسارين إلى 3 مسارات. وقد أدت هذه التحسينات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 4500 مركبة في الساعة، كما ساهمت في خفض زمن الرحلة من 10 دقائق إلى 4 دقائق، أي بنسبة 60 %، مما يعزز سهولة التنقل على الشوارع الحيوية في دبي.

وضمن جهود تحسين الحركة المرورية في منطقة ند الشبا، نفذت الهيئة مدخلاً ومخرجاً جديدين للقادمين من شارع الميدان، إضافة إلى تحويل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع ند الشبا إلى دوار. وقد أسهمت هذه التحسينات في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60 %، وتحسين الانسيابية المرورية بشكل كبير، مما جعل الوصول إلى المنطقة أكثر سهولة وكفاءة.