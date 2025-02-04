«نقل عجمان» تطلق مبادرة «4x10»

أطلقت هيئة النقل في عجمان مبادرة «4x10» تزامناً مع شهر الابتكار وتتضمن 22 مبادرة فرعية تستهدف تسريع إنجاز المهام، وتعزيز دور الابتكار في تطوير خدماتها.

وتمتد كل مبادرة فرعية على مدار 40 يوماً لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، بما يواكب تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة معتمدة على المسرعات لتطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف طموحة مع وضع السياسات والمنهجيات، والارتقاء بالخدمات لتحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب تمكين الموظفين وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن المبادرة تعكس التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير والابتكار في قطاع النقل، من خلال تبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بمستوى الخدمات، موضحاً أن المبادرة تستهدف تمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق تحول رقمي متكامل، بما يسهم في تحقيق رؤية عجمان المستقبلية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.