بلدية عجمان تطلق مشاريع ذكية وبرامج متطورة

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استكمال استعداداتها لاستقبال شهر الابتكار 2025، التي تتضمن خطة متكاملة لإطلاق مشاريع ذكية وبرامج متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، المدير العام للدائرة، أن بلدية عجمان تحرص سنوياً على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في جعل الابتكار نهجاً مستداماً في العمل والحياة.

وقال: إن الدائرة ستقوم بتنظيم ورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية، ومختبرات ابتكار، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسســـات الأكاديمية والمجتمعية.

وأوضح أن الكفاءات الوطنية في الدائرة تعمل بروح الابتكار لتقديم حلول نوعية تُسهم في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً التزام البلدية مسؤوليتها المجتمعية بدعم المبتكرين وتحفيز المؤسسات والأفراد على تبني ممارسات ابتكارية تسهم في تطوير الإمارة وتعزيز مكانتها في مجال الابتكار.