تنفيذ شبكتي توزيع الكهرباء والمياه بوادي الحلو في الشارقة

تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة شبكتي توزيع الكهرباء والمياه وتوصيل الخدمات للمجمع السكني لحي المهتدي المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات بجودة عالية في كافة مناطق الإمارة.

وقال المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إن تنفيذ مشروع توصيل الخدمات وتمديد شبكة توزيع الكهرباء لحي المهتدي – المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية في حي المهتدي بمنطقة وادي الحلو، وتوفير خدمات كهربائية مستدامة تدعم احتياجات السكان والمشاريع المستقبلية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة ويشمل المشروع إنشاء محطة واحدة لتوزيع الكهرباء جهد 11 ك. ف وتركيب 5 صناديق توزيع كهرباء وتمديد كابلات ضغط متوسط بطول كيلومتر وضغط منخفض بطول 1920 متراً ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الشهر المقبل، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع مليوناً و100 ألف درهم.

وأشار إلى أن شبكة المياه للمجمع السكني لحي المهتدي الجديد في وادي الحلو يتم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وباستخدام أنابيب من نوع GRE التي تعد من أفضل الأنواع وبتكلفة تصل إلى 232.154 ألف درهم.