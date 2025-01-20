الإمارات تشارك في اجتماع هيئات المسح الجيولوجي بالرياض

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الرابع، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين وتطوير القدرات الجيولوجية، بما يسهم في زيادة إنتاج المعادن الضرورية لدعم تحول الطاقة والتنمية الصناعية.

وترأس وفد الدولة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إضافة إلى ممثلين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما شارك في الاجتماع رؤساء هيئات المسح الجيولوجي من أفريقيا وآسيا، إضافة إلى مشاركة جهات دولية مرموقة، تشمل هيئات المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، والبريطانية (BGS)، والمكتب الجيولوجي الفرنسي (BRGM)، وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية (GTK).

وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسة، من أبرزها تعزيز القدرات لزيادة عمليات المسح الجيولوجي، وتمكين المزيد من الاستكشاف، والإسهام في التقدم العلمي.

وأكد المهندس علي قاسم أهمية هذا الاجتماع لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، ما يسهم في تعزيز الصناعات المتقدمة ودعم عملية الحياد الكربوني على المستوى العالمي، إضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركاً رئيساً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وجود الوفد الإماراتي ضمن أعمال الاجتماع يأتي في سبيل تعزيز التعاون والعلاقات والعمل المشترك ما بين الدول المشاركة، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ الأعمال والتوصيات.