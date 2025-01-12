سلطان بن أحمد يستقبل وفد «إي آند الإمارات»

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات» والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سموه.

ورحب سموه بالوفد، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير حلول تقنية مبتكرة، تخدم قطاعات المجتمع المختلفة، مؤكداً سموه أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة، والشركات الرائدة في قطاع الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الإمارة في هذا المجال الحيوي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال ومؤسسة «إي آند الإمارات»، الأمر الذي ينعكس على تحسين وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات في مدن ومناطق الإمارة، إضافة إلى دعم شركات الاتصالات وخدماتها في مجال الاتصال وتقنية المعلومات، لتقدم خدمات متطورة، ومواكبة لأحدث التقنيات، ودعماً لجهود إمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة الرقمية والذكاء الاصطناعي ورفاهية المجتمع.

وتعرف سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال من الوفد على أبرز الخدمات، التي تقدمها «إي آند الإمارات» لمشتركيها، بما في ذلك أحدث مشروعات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية والابتكارات في مجال الاتصال والإنترنت، واطلع على خططها المستقبلية، لتلبية احتياجات المستخدمين من أفراد ومؤسسات.