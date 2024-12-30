افتتاح حديقة «حي الدوب» في دبا الحصن

افتتحت بلدية دبا الحصن، مساء أول من أمس، حديقة «حي الدوب»، بعد إعادة تأهيلها وتوسعة مساحتها، لتلبية احتياجات الأهالي، وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال وكبار السن، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير حدائق الأحياء في المدينة، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إن تطوير حديقة «حي الدوب» يأتي استجابة لرغبات سكان المدينة، وتلبية احتياجاتهم من المساحات الخضراء القريبة من بيوتهم، حيث تسعى البلدية إلى تعزيز رفاهية السكان وتوفير محيط مستدام ومريح، يعزز من جودة حياتهم

رؤية شاملة

ويعد تطوير الحدائق جزءاً من رؤية شاملة، تسعى من خلالها بلدية دبا الحصن إلى تحقيق توازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة، إذ تهدف البلدية إلى زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء، وتقليل درجات الحرارة، مما يسهم في مواجهة التغير المناخي، كما تشجع المبادرة المواطنين على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهم ورفاهيتهم.