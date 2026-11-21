

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن طرح مناقصة مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الاتحاد – المرحلة الأولى.



ويشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الاتحاد عند تقاطع النهدة، من خلال تنفيذ 8 جسور بطول إجمالي يبلغ 4 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء طرق خدمية بطول 4.5 كيلومترات، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحسين كفاءة شبكة الطرق، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد من 100 ألف مركبة يومياً إلى 190 ألف مركبة يومياً، بزيادة تبلغ 90%.



ويشمل المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لتقاطع النهدة من 188 ألف مركبة يومياً إلى 310 آلاف مركبة يومياً، بنسبة زيادة تبلغ نحو 65%.



كما يسهم المشروع في تقليص زمن الرحلات في الاتجاهات الرئيسة من 15 دقيقة إلى 3 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 79%.



واشترطت الوزارة وجود سابقة خبرة في تنفيذ مشاريع الطرق السريعة ذات الكثافة المرورية العالية ضمن النطاق الجغرافي للمشروع.