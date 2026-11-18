أنجزت شركة (سكاي بورتس إنفراستركتشر) (سكاي بورتس)، الرائدة عالمياً في تطوير ‏وتشغيل محطات الإقلاع والهبوط العمودي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في ‏دبي، محطة دبي مارينا للتاكسي الجوي‎.‎

وبالتزامن مع اكتمالها، حصلت المحطة رسمياً على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني ‏في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي‎ (eVTOL) ‎لأغراض تجارية، وأصبحت تُعرف في قطاع الطيران برمز النداء‎ (VMR).‎

ومع حصول المحطة على هذا الاعتماد، أصبح أول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي ‏الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي جاهزاً للتشغيل، ليربط محطة‎ (VMR) ‎بمحطة‎ (VDX)‎، المحطة الرئيسة للشبكة الواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي. وستتولى ‏شركة (جوبي أفييشن) تشغيل الرحلات على هذا المسار ضمن خدمة التاكسي الجوي ‏في دبي، فيما يبقى بدء العمليات التجارية رهناً باستكمال الموافقات التشغيلية ذات ‏الصلة ومتطلبات الجاهزية‎.‎

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق ‏والمواصلات، رئيس لجنة التنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية: "يمثل اكتمال محطة دبي ‏مارينا وحصولها على الاعتماد محطة بارزة في مسيرة دبي نحو رسم ملامح مستقبل ‏التنقل الذكي والمستدام والمتكامل. ومن خلال تأسيس أول مسار دائم في العالم ‏للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي، نخطو خطوة مهمة ‏نحو إدخال وسيلة نقل جديدة تتكامل مع شبكة المواصلات العامة القائمة في دبي، ‏وتعزز الربط بين الوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء المدينة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا ‏بتبنّي حلول تنقل مبتكرة، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتوفير تجربة ‏تنقل سلسة وفعالة ومستدامة للسكان والزوار على حد سواء."‏

محطة دبي مارينا: ثاني محطات شبكة التاكسي الجوي في دبي

تُعد محطة دبي مارينا ثاني محطات شبكة التاكسي الجوي في دبي التي يكتمل إنجازها ‏وتحصل على الاعتماد التنظيمي الكامل‎.‎

وتقع المحطة بجوار الجامعة الأمريكية في دبي، وتوفر نقطة وصول رئيسة إلى منطقة دبي ‏مارينا ومحيطها. كما تتمتع بموقع استراتيجي يربط دبي مارينا، بما تضمه من مرافق ‏سكنية وترفيهية حيوية، بمناطق الأعمال والتكنولوجيا الرائدة في مدينة دبي للإنترنت، بما ‏يضمن سهولة تنقل السكان والزوار بين هذه المناطق الرئيسة. وتبعد المحطة مسافة ‏قصيرة سيراً على الأقدام عن محطة مترو الفردان للصرافة، ما يوفر ربطاً سلساً متعدد ‏الوسائط مع بقية شبكة النقل في دبي‎.‎

وتضم المحطة منطقة مرتفعة واحدة للهبوط والإقلاع‎ (TLOF)‎، وشاحناً للطائرات، ‏ومبنى للركاب، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 21 ألف عملية هبوط سنوياً، بطاقة ‏استيعابية تصل إلى 84 ألف راكب‎.‎

ويجري حالياً تطوير محطتين إضافيتين ضمن الشبكة في وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، ‏لتشكل المحطات مجتمعةً الشبكة الأولية للتاكسي الجوي، التي ستربط عدداً من ‏المواقع الرئيسة في مختلف أنحاء دبي‎.‎

وقال أديسون فيريل، مدير في شركة سكاي بورتس إنفراستركتشر: "مع اكتمال ‏محطتين للتاكسي الجوي واعتمادهما رسمياً، حققت دبي سابقة عالمية جديدة في قطاع ‏الطيران، من خلال توفير البنية التحتية لأول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي ‏الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في ‏تحويل رؤية التنقل الجوي المتقدم إلى واقع، وتجسد الطموح والتعاون الوثيق بين ‏‏(سكاي بورتس) وهيئة الطرق والمواصلات و(جوبي) والهيئة العامة للطيران المدني. ‏ونتطلع إلى استقبال رحلات (جوبي) بين محطاتنا قريباً."‏

ريادة عالمية

وفي إطار التعاون والإشراف التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني، تضم المحطة عدداً ‏من الخصائص التصميمية المبتكرة، من بينها تطبيق معايير تصميم تُستخدم عادةً في ‏مرافق الطيران البحرية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية ومتانة البنية ‏التحتية للمحطة‎.‎

وتضم ساحة العمليات، على سبيل المثال، منطقة مخصصة لإدخال الطائرات وإيقافها ‏بعيداً عن منطقة الهبوط والإقلاع‎ (TLOF)‎، بحيث يمكن إيقاف إحدى طائرات الإقلاع ‏والهبوط العمودي الكهربائية دون إعاقة منطقة الهبوط والإقلاع، ما يتيح استمرار ‏الرحلات باستخدام طائرة أخرى‎.‎

وتُعد محطة‎ (VMR) ‎ثاني محطة، بعد‎ (VDX)‎، تحصل على الاعتماد بموجب لوائح‎ ‎‎(CAR AGA Part VFI) ‎التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً‎.‎

وقال المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة ‏الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل اعتماد محطة دبي مارينا للإقلاع والهبوط ‏العمودي إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل الطيران. ومع وجود ‏محطتين معتمدتين الآن في دبي، فإننا نمضي قُدُماً بخطوات مهمة نحو بناء منظومة ‏متكاملة للتنقل الجوي المتقدم. ويعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بالابتكار، ‏مدعوماً بإطار تنظيمي قوي يضع السلامة في صدارة الأولويات، ويؤكد أهمية التعاون ‏بين الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وشركاء القطاع في رسم ملامح مستقبل ‏النقل الجوي."‏

جاهزية الطائرات تمهيداً لبدء العمليات التجارية

تواصل شركة (جوبي أفييشن) تطوير برنامج اختبارات الطيران وتعزيز جاهزيتها ‏التشغيلية في دولة الإمارات. وتجري الشركة رحلات تجريبية مأهولة للتاكسي الجوي ‏الكهربائي في دبي منذ يونيو 2025، وفي نوفمبر 2025، أنجزت أول رحلة تاكسي جوي من ‏نقطة إلى نقطة في دولة الإمارات، انطلاقاً من موقع الاختبارات التابع لها في مرغم إلى ‏مطار آل مكتوم الدولي‎.‎

وبفضل انخفاض مستوى الضوضاء وانعدام الانبعاثات أثناء التشغيل، تُعد الطائرة ‏مناسبة بصورة خاصة للبيئات الحضرية مثل دبي مارينا، حيث تقع محطة‎ (VMR) ‎وسط ‏مناطق سكنية وترفيهية وتجارية. ومع قدرتها على بلوغ سرعات تصل إلى 200 ميل في ‏الساعة، يُتوقع أن يتقلص زمن الرحلة بين محطتي‎ (VDX) ‎و‎(VMR) ‎إلى أقل من 10 ‏دقائق، مقارنة بنحو 35 دقيقة بالسيارة‎.‎

وقال أنتوني الخوري، المدير العام لشركة (جوبي أفييشن) في دولة الإمارات: "تعمل دبي ‏على ترسيخ أسلوب جديد للتنقل في أنحاء المدينة، ومع اكتمال محطتي‎ ‎‎(VDX) ‎و‎(VMR)‎، أصبح للشبكة الآن أول مسار لها. وبالنسبة للسكان والزوار، ‏ستصبح الرحلة من المطار أو إليه جزءاً من تجربة التنقل، بدلاً من قضاء الوقت ‏في الازدحام المروري. وهذه ليست سوى البداية، إذ ستنضم لاحقاً محطتا وسط ‏مدينة دبي ونخلة جميرا إلى الشبكة. ونتوجه بالشكر إلى هيئة الطرق ‏والمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني، و(سكاي بورتس) على قيادتهم ‏وتعاونهم. ومع انتقالنا الآن إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمحطات واختبارها ‏باستخدام طائراتنا، نقترب خطوة أخرى من إطلاق الخدمة في دبي."‏