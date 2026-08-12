"طرق دبي" ترسخ ريادتها ضمن مؤشر جودة أصول شبكة الطرق

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها حققت إنجازاً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI)، حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95% من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة .

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الهيئة في 5 محاور رئيسة، شملت، شمولية تغطية الأصول، والمنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، واستخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، وإجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.

ويُعدّ مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق .

وقد استندت الهيئة في تطوير هذا المؤشر إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة أصول الطرق، من خلال إجراء مقارنة مرجعية شملت نخبة من الجهات العالمية الرائدة، من بينها: إدارة النقل في كل من ولاية كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، وبنسلفانيا، وولاية نيويورك، ومنظمة أوسترودز الأسترالية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وهيئة النقل البري في سنغافورة (LTA)، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقّل والتخطيط الفرنسي، وإدارة النقل السويدية، وغيرها من المنظمات الدولية، حيث شملت المقارنة منهجيات تقييم الأصول، وشمولية التغطية، وآليات احتساب المؤشر، ومستوى الأتمتة، وتقنيات الفحص، ودورية التفتيش، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وآليات إشراك المتعاملين.

وتتميز تقنية الليدار بقدرتها على توفير دقة تصل إلى 95% مقارنة بعمليات التقييم البصري التقليدي .