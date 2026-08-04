رفع كفاءة شارع لطيفة بنت حمدان عبر مسار جديد وحركتي التفاف للخلف

نفذت هيئة الطرق والمواصلات حلولا مرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، لرفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية لمستخدمي الطريق في تلك المنطقة. وشملت الأعمال إضافة مسار مروري جديد إلى شارع الخدمة على مقطعين رئيسين بطول 1000 متر، ويمتد الأول من تقاطع شارع الأصايل إلى شارع 44، فيما يبدأ الثاني من مصنع الأسمنت الوطني إلى مخرج شارع الخيل الأول، كما شملت الأعمال إنشاء حركتي التفاف للخلف (U-Turn) جديدتين أسفل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع الأصايل.

وتأتي التحسينات المنفذة على شارع لطيفة بنت حمدان، ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تنفيذ حلول مرورية سريعة وفعالة في المواقع ذات الكثافات المرورية المرتفعة، وتوظيف الدراسات المرورية وأحدث التقنيات، ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية، ويواكب التطور العمراني والنمو السكاني الذي تشهده إمارة دبي.

وساهمت أعمال التوسعة المرورية في رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات على شارع الخدمة من 600 مركبة إلى 1000 مركبة في الساعة، فيما حقق إنشاء حركتي التفاف للخلف أسفل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع الأصايل الحد من طوابير المركبات وخفض الكثافة المرورية خلال أوقات الذروة بنسبة تصل إلى 30%.

وأشارت الهيئة إلى أن شارع لطيفة بنت حمدان يُعد واحداً من المحاور الحيوية، التي تخدم عدداً من المناطق السكنية والتجارية والصناعية، كما يرتبط بشبكة من الشوارع الرئيسة، أبرزها شارع الخيل وشارع الأصايل، ما يجعله محوراً مهماً لحركة التنقل اليومية بين مختلف مناطق الإمارة، مؤكدة استمرارية جهودها على رفع مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث جودة البنية التحتية والتنقل السهل والمستدام.

وقد أرست الهيئة عقد مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، بطول 12 كيلومتراً، بتكلفة ملياري درهم، ليشكّل محوراً استراتيجياً جديداً، يعزز الربط بين أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد مروراً بشارع الخيل، وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وصولاً إلى شارع الإمارات، ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

كما أنجزت الهيئة في وقت سابق تحسينات مرورية، من خلال تحويل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع ند الشبا إلى دوار بسعة مسار لكل اتجاه، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وخفض الازدحامات، حيث ساهم هذا الحل المروري في تقليص زمن التأخير بنسبة تصل إلى 50% خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.