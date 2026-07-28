"طرق دبي" تضيف مسارات مرورية جديدة وتطور مدخل ومخرج على شارعي رأس الخور والخيل

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من الحلول السريعة على شارعي رأس الخور والخيل، شملت إضافة مسارات مرورية جديدة، وتطوير مدخل ومخرج على الشارعين، مما يساهم في رفع كفاءة الطريق بنسبة 20%. وتأتي هذه التحسينات في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ حلول مرورية سريعة في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، وتحسين انسيابية الحركة فيها، بما يدعم جهودها في توفير بنية تحتية متقدمة ومستدامة تواكب النمو المستقبلي، وتعزز من جودة حياة مقيمي وزوار إمارة دبي.

وشملت الأعمال إضافة مسار مروري جديد على شارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل، بدءاً من تقاطع شارع المركز المالي وحتى شارع الخيل (جنوباً)، وتوسعة الطريق من 3 إلى 4 مسارات بنسبة 33%، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية على مخرج شارع المركز المالي بالاتجاه إلى الميدان، وعلى مدخل شارع رأس الخور بالاتجاه إلى شارع المركز المالي، ويُتوقع أن تسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة على شارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل من 15 دقيقة إلى 12 دقيقة، بنسبة تحسن تبلغ 20%.

وتضمنت التحسينات إضافة مسار جديد على شارع الخيل بطول 1كم باتجاه أبوظبي، ليرتفع عدد المسارات من 3 إلى 4 مسارات، وبالتالي رفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 33%. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعة المرورية في توزيع الحركة المرورية بكفاءة أكبر وخفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 20% خلال ساعات الذروة.

وتأتي الحلول السريعة استكمالاً لسلسلة من التحسينات المرورية التي نفذتها الهيئة مؤخراً في تلك المنطقة، وشملت افتتاح مخرج جديد من شارع المركز المالي إلى شارع رأس الخور، وتوسعة المخرج رقم (25) من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل باتجاه شارع الميدان، إلى جانب تطوير عدد من المواقع في منطقة الخليج التجاري.