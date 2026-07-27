"طرق دبي" توسّع أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في 7 مناطق جديدة

وسّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في الإمارة بإضافة 7 مناطق جديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه التشغيل التجريبي للخدمة، الذي انطلق شهر فبراير الماضي في 4 مناطق فقط.

وتضمنت المناطق الجديدة التي شملتها الخدمة: الطوار 1 والطوار 2 والقصيص 1 وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا (JLT)، ودبي مارينا، لتضاف إلى المناطق الأربعة، التي بدأت فيها الخدمة: (الكرامة، الحمرية، أم هرير، المنخول).

ويتماشى التوسع في تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي 2030، واستراتيجية "الميل الأول والأخير"، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وخفض التكاليف، وتحسين وتطوير الخدمات لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.

وجاء هذا التوسع أيضاً بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة لتنظيم وحوكمة توصيل الطلبات، ومتطلبات الترخيص وآليات التشغيل من خلال محاور رئيسة تتعلق بالحوكمة، وتعديل لائحة الجودة والتنظيم والترخيص لشركات التوصيل، والتشغيل، والرقابة، والامتثال.

وقد اختيرت الأماكن الجديدة للخدمة وفق معايير محددة تركزت على توفير البنية التحتية والمسارات وطبيعة المناطق وقربها من المتاجر والمطاعم والطلب المتزايد للشركات وحجم مستخدمي وسائل التنقل المرن في هذه المناطق، وذلك بالشراكة مع المشغلين من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تحدد آلية التشغيل والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال وتحقيق متطلبات السلامة العامة.

وأظهرت النتائج، التي رصدتها الهيئة بشأن المرحلة التجريبية لإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع، نسبة رضا من المتعاملين عن تقديم الخدمة وصلت لنحو 99% وزادت نسبة رضا السائقين على 90% ووضع الحلول التنظيمية للتحديات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء.

يذكر أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان حوكمة القطاع في دبي والمساهمة في تعزيز مستوى الخدمات، نظراً للنمو الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو زيادة أعداد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة.