«كهرباء الشارقة» تنجز توصيل الغاز الطبيعي إلى دبا الحصن

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم.

وينقسم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن إلى 3 مشاريع رئيسية تم تنفيذها بالتوازي، تشمل إنشاء محطة ضخ للغاز الطبيعي تعمل بنظام الخط الافتراضي، إلى جانب تنفيذ شبكة للغاز الطبيعي بطول 46 كيلومتراً، تغطي مناطق الحي الشمالي، والحي الغربي، وجزيرة الحصن، وحي الدوب، كما تضمن المشروع تنفيذ التوصيلات الداخلية لنحو 200 وحدة سكنية، مع تركيب عدادات ذكية، بما يضمن وصول خدمة الغاز الطبيعي مباشرة إلى المشتركين، ويعزز كفاءة إدارة وقياس الاستهلاك.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة دبا الحصن.