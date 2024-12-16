«نداء» تستكمل تغطية شبكتي الجيل الرابع و«التترا» في حتا

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد من حكومة دبي، عن استكمال تشغيل شبكة الجيل الرابع المتقدمة وشبكة الاتصال اللاسلكي «التترا» الخاصة بها في منطقة حتا، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف «خطة حتّا التنموية» الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير المنطقة كوجهة سياحية وثقافية متكاملة.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً في مسار تطوير الاتصالات المتخصصة في حتا، حيث قامت «نداء» ببناء أبراج اتصالات مجهزة بأحدث التقنيات لضمان تلبية احتياجات السلامة العامة وتعزيز الدعم التقني للعمليات السياحية والتنموية.

وتسهم شبكات الجيل الرابع والتترا المقدمة من «نداء» في تمكين الجهات الحكومية والخاصة وفرق الطوارئ من التواصل بكفاءة، ما يعزز الجاهزية لمواجهة الطوارئ، ويضمن سلامة المقيمين والزوار ويدعم النمو المستدام للمنطقة.

وأعرب منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لـ«نداء»، عن فخره وفريق عمل المؤسسة بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم التنمية الحضرية المستدامة في حتا، مؤكداً التزام المؤسسة بتقديم أحدث حلول وتقنيات الاتصال المتخصصة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية في المنطقة.

وأشار إلى أن حتا أصبحت وجهة سياحية بارزة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث ستؤدي شبكة «نداء» المتطورة دوراً محورياً في دعم الأنشطة الترفيهية والفعاليات عبر تقديم اتصالات آمنة وموثوقة. وستدعم الشبكة أيضاً الجهات المعنية بالسلامة العامة، مثل الشرطة والدفاع المدني، في أداء مهامها بفعالية، ما يضمن تقديم تجارب متميزة وآمنة للزوار وسكان المنطقة.

وتواصل «نداء» تعزيز رؤيتها الهادفة إلى توفير تقنيات اتصالات متخصصة تسهم في تحقيق تطور إيجابي ملموس على مستوى الأفراد والمجتمعات، وتدعم احتياجات الجهات الحكومية في جميع أنحاء إمارة دبي. وستسهم شبكات الجيل الرابع و«التترا» في رفع كفاءة عمليات الجهات الأمنية والخدمية بمنطقة حتا، ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للطوارئ وتلبية متطلبات فرق السلامة العامة بشكل شامل وآمن.