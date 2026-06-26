5000 تذكرة حجز لركاب قطار الاتحاد خلال يومين

شهدت قطارات الاتحاد إقبالاً واسعاً على حجوزات تذاكر قطار الركاب، عبر التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر، حيث بلغ عدد الركاب الذين حجزوا تذاكرهم 5000 راكب، وذلك خلال يومين فقط منذ فتح باب الحجوزات، ليتصدر تطبيق «قطارات الاتحاد» الرقمي المركز الأول ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات.

وتم فتح باب حجوزات التذاكر عبر المنصات الرقمية لقطارات الاتحاد اعتباراً من 23 يونيو الجاري، ويعكس هذا الإقبال اهتماماً واسعاً من الجمهور بخدمات قطار الركاب، وذلك قبل بدء التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو الجاري، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة النقل بالسكك الحديد في دولة الإمارات.

واقع

وفي أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات عن رؤيتها بشأن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين»، انتقل المشروع من كونه الرؤية إلى واقع ملموس، وأصبح بإمكان الركاب اليوم التخطيط لرحلاتهم على متن القطار وحجزها وإدارتها، بشكل مسبق وسلس يضمن لهم مستويات عالية من الراحة والمرونة.

وبعد تشغيل الخدمات في 30 يونيو 2026، ستشهد مسارات قطار الركاب توسعاً لتشمل المسار الرئيس أبوظبي - دبي - الذيد - الفجيرة، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، يلي ذلك افتتاح محطات منطقة الظفرة والشارقة في مراحل لاحقة.

وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد: «على مدى سنوات، شهدنا جميعاً مسيرة شبكة السكك الحديد الوطنية وهي تتقدم بخطى متسارعة وبرؤية واضحة، واليوم يمكن للعملاء استخدام التطبيق وشراء تذكرة ليكونوا جزءاً من تجربة قطار الركاب».

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: «حرصنا في قطارات الاتحاد على أن يجد كل عميل ما يناسبه على متن قطار الركاب، سواء كان يبحث عن السعر الأنسب أو المرونة في التنقل أو مستوى أعلى من الراحة، فخياراتنا مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة».

ولضمان توفير تجربة تنقل مريحة وبكلفة مناسبة، تبدأ الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي - الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته.

ويستفيد العملاء في الدرجة المريحة من تجربة تنقل عصرية ومريحة تشمل مقاعد مضمونة، وخدمة واي فاي مجانية، ومنافذ شحن الأجهزة في كل مقعد، ومساحة للأمتعة، في حين ترتقي الدرجة المميزة بهذه التجربة من خلال مقاعد أوسع قابلة للإمالة ومساحة أوسع للأرجل وتقديم المرطبات مجاناً.