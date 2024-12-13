مواقف الذيد خاضعة للرسوم 1 يناير المقبل

أعلنت بلدية مدينة الذيد بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة إخضاع المواقف العامة في المدينة للرسوم وتفعيل الخدمة ابتداءً من 1 يناير 2025. وأكد حمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، أن إخضاع المواقف للرسوم يمثل خطوة مهمة في تعزيز مسيرة التطور والبناء وتطوير مستقبل الاقتصاد في الإمارة في ظل الجذب السياحي والاستثماري والسكني.

وأشار إلى أن تطبيق نظام المواقف العامة سيكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وستكون مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، كما نوّه بأن هناك لوحات إرشادية توضح توقيت تطبيق الرسوم. من جانبه، أكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قدمت الدعم اللازم والتعاون مع بلدية مدينة الذيد لإجراء مسح شامل لمختلف مناطق المدينة، بهدف تهيئة وإخضاع المواقف العامة فيها للرسوم، تماشياً مع النهضة العمرانية والتجارية والسياحية.