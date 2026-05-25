توصيل الكهرباء لـ 380 فيلا في «الموردة 8» بالشارقة



أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل الكهرباء لجميع المساكن بالمرحلة الرابعة والنهائية بمنطقة الموردة 8 – ضاحية السيوح، والتي يبلغ عددها 380 فيلا سكنية، والتي تم تنفيذها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلغ الحمل الكهربائي الإجمالي للمشروع حوالي 26.27 ميجاواط، وأطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض 29.2 كم، ما يعكس حجم المشروع، وأهميته في دعم شبكة توزيع الكهرباء، وتلبية متطلبات التوسع العمراني في المنطقة، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتوفير أفضل الخدمات للمشاريع السكنية الحديثة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والاستقرار السكني للمواطنين.