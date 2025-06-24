وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية 2025

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الملتقى الأول لتصفير البيروقراطية 2025، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، ضمن جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك في إطار دعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تسريع وتيرة التحول الحكومي وتقديم خدمات استباقية وفعالة.

شهد الملتقى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية للخدمات الحكومية في الوزارة، والتي تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات بشكل جذري من خلال خفض عدد الخطوات، وتقليل المستندات والحقول، واختصار الزمن اللازم لتقديم الخدمة والحصول عليها، بما يحقق رضا المتعاملين ويتجاوز توقعاتهم.

وتم الإعلان خلال الملتقى عن جائزة معالي الوزير لـ«تصفير البيروقراطية» لتكريم أفضل الممارسات في مجال تقليل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن جهود تحفيز موظفي الوزارة على تبني ثقافة الابتكار والريادة في تقديم الخدمات، وإشراك الشركاء والمتعاملين في جهود التصفير.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، أن الوزارة ماضية في ترسيخ ثقافة عمل جديدة ترتكز على المرونة، والاستباقية، وتسعى إلى تحويل الخدمات إلى تجربة متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات الأداء الحكومي.

وقال العلماء: «نؤمن في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن تبسيط الإجراءات الحكومية ليس مشروعاً مرحلياً، بل هو ثقافة مؤسسية نحرص على ترسيخها في جميع خدماتنا، وسنواصل العمل الجاد على تطوير باقات خدمية أكثر ذكاءً ومرونة، مدعومة بالتقنيات الرقمية والبيانات، لنضمن تقديم تجربة حكومية متكاملة، تستبق احتياجات المتعامل وتواكب تطلعاته، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في كفاءة القطاع الحكومي».

وأكد أن حكومة دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة لتصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وتابع: «إن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الكفاءة العالية في الخدمات الحكومية يشكلان حجر الأساس في بناء نموذج إداري رائد ومبتكر، يواكب تطلعات المستقبل، ويضع رضا المتعاملين في صدارة الأولويات، وإن تصفير البيروقراطية لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان بيئة عمل أكثر مرونة، وحكومة أكثر استجابة للمتغيرات، وأكثر تنافسية».

بدورها استعرضت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ما حققته الوزارة من إنجازات طموحة خلال المرحلة الأولى من تصفير البيروقراطية، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة العمل الجاد لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر ازدهاراً وابتكاراً، ويجعل من الحكومة نموذجاً عالمياً يحتذى في المرونة والسرعة والتفاعل مع احتياجات المجتمع.