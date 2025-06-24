قطارات الاتحاد تطلق النسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار

أعلنت قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار، وفتح باب التسجيل بشكل رسمي، وستقدم الجائزة منحة مالية بـ1,000,000 درهم مستهدفةً بهذه الخطوة المبدعين، والشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، وروّاد التكنولوجيا من مختلف دول العالم، لتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية وحلول التنقل.

وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في إطار فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» 2025، والذي سيقام خلال الفترة بين 30 سبتمبر و2 أكتوبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُجسّد جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار التزام شركة قطارات الاتحاد بدعم مستقبل السكك الحديدية والتنقل ومواكبة التطورات التي سيشهدها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في ابتكار حلول النقل.

فئات الجائزة

تستقبل الجائزة المشاركات التي تركز على إيجاد الفرص وتقديم حلول لتحديات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والتنقل، وسيجري تقييم المشاركات مع التركيز على جوانب عدة أبرزها الجانب التقني، وإمكانية التطبيق التجاري للأفكار والحلول المقترحة، ومدى مواكبتها للمتطلبات المستقبلية لقطاع النقل العالمي، وقابليتها للتطوير، وتتاح الفرصة للراغبين في المشاركة في الجائزة ممن تنطبق عليهم الشروط من مختلف دول العالم، في خطوة تعكس حرص قطارات الاتحاد على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة.

وقد جسدت الجائزة في نسختها الأولى للعام 2024، منصة رائدة للمبدعين ورواد التغيير، حيث استقطبت 75 مشاركة دولية، وتضمنت الأفكار الفائزة «المراقبة أثناء الحركة»، والتي تقدم حلاً لدراسة وتحليل البنية التحتية، وراحة الركاب بشكل فوري لشركة «سيميت» CEMIT، وتقنية مبتكرة للكشف عن العيوب المرئية للسكك الحديدية بشكل فوري مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لشركة «إل آند تي للخدمات التكنولوجية المحدودة» (LTTS)، و«منصة التوأم الرقمي للبنية التحتية للسكك الحديدية»، منصة متقدمة لنمذجة الأعمال التنبؤية لشركة «سيسترا» SYSTRA.

وتواصل الجائزة في نسختها الثانية للعام 2025 ترسيخ معايير جديدة للابتكار.

سيحظى المرشحون النهائيون والفائزون في الجائزة بفرص رائدة للتواجد في واحدة من أهم فعاليات قطاع النقل العالمية، والتي تشهد مشاركة ممثلين وزاريين دوليين، ورواد قطاع النقل، ورؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة في مجال النقل، حيث ستعرض مشاركاتهم خلال برنامج الحدث العالمي، وسيتم تسليط الضوء عليها ضمن جلسة مخصصة في المؤتمر الفني المصاحب للحدث العالمي، ما يمكنهم من إيصال ابتكاراتهم إلى العالم ويفتح لهم آفاقاً جديدة للتواصل مع نخبة من المختصين، وبناء الشراكات معهم، والتعاون مع شركة قطارات الاتحاد وشركائها.

يستمر استقبال طلبات المشاركين حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وسيتم عرض مشاريع المرشحين النهائيين للجائزة، في إطار فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» 2025.