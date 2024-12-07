تعاون لإطلاق أول رحلة تجارية للتاكسي الطائر في أبوظبي

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وقّعت شركة «آرتشر للطيران» اتفاقية تعاون متعددة الأطراف، لإطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، إلى تحديد الإطار الرسمي للتعاون بين الشركة والجهات المعنية، استعداداً لإطلاق أول رحلة تجارية للتاكسي الطائر، وإنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الجوية في أبوظبي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي التوقيع على اتفاقية التعاون في إطار توحيد جهود كافة الجهات المعنية بعمليات النقل الجوي الذكي، واستكمالاً لاتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «آرتشر للطيران»، لتسريع إطلاق خدمات التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.

ورحب بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بتعاون كبرى الجهات المعنية بقطاع الطيران في إمارة أبوظبي مع شركة «آرتشر للطيران» لدعم جهود إطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة. وأكد أن هذه الشراكة تشكّل علامة مهمة في إطار الجهود التي يشرف عليها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير الحلول الذكية والمتطورة للتنقل، بما يكرس مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في مجال تطبيقات المركبات ذاتية القيادة.

من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الالتزام بدعم الجهود الهادفة إلى إطلاق خدمات التاكسي الطائر في دولة الإمارات وضمان أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن هذا التحالف يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران في الدولة لإطلاق طائرة «آرتشرز ميدنايت» في المنطقة العام المقبل.

من جهته قال الكابتن باولو لا كافا، مدير أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، إن أبوظبي تواصل تأكيد ريادتها في الابتكار وتقديم حلول الطيران المتقدمة والآمنة، معرباً عن تطلّعه إلى العمل مع شركة «آرتشر للطيران» لتمكينها من توظيف وتدريب الطيارين على خدمة التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي، والتي نتطلّع إلى أن تسهم في نقل المسافرين من وإلى مطار زايد الدولي في المستقبل القريب.

وقال نيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة «آرتشر للطيران»، إن دولة الإمارات تعد ركيزة أساسية في المسيرة المستقبلية لشركة «آرتشر للطيران»، مشيراً إلى أن هذه الشراكات ستعمل على بناء وتعزيز آفاق النمو المستقبلية لخدمات التاكسي الطائر، من خلال المساهمة في دعم هذه الجهات المعنية ورؤية أبوظبي المستقبلية في تمكيننا من ريادة الجيل التالي من وسائل التنقُّل الحديث، وسيوفر بيئة مثالية لإطلاق خدمات التاكسي الطائر «آرتشرز ميدنايت» في الإمارة.