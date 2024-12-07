شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، إطلاق خدمة التنقل الذاتي على منصة «أوبر»، بالتعاون مع الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية «وي رايد»، وذلك لتوفير خدمات التنقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة في مناطق محدّدة من أبوظبي، ومنها جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، والطرق المؤدية من وإلى مطار زايد الدولي.

وستكون شركة «تواصل للمواصلات» المسؤولة عن تشغيل أسطول مركبات «وي رايد» على منصة «أوبر»، بدعم من مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وتحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في إطار تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجال تطبيق وتطوير أنظمة النقل الذكية والمركبات ذاتية القيادة باعتبارها من أهم الحلول المبتكرة والمستدامة بيئياً بما يتماشى مع رؤية أبوظبي المستقبلية في تعزيز الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.

ويمكن لمستخدمي تطبيق أوبر في أبوظبي اختيار إحدى مركبات «وي رايد» ذاتية القيادة لرحلات معينة عند طلب خدمات UberX أو Uber Comfort، حيث ستكون الخدمة متاحة في مناطق رئيسية محدّدة في المرحلة الأولى، على أن يتم توسيع نطاق التشغيل في المستقبل ليشمل مناطق أخرى في العاصمة أبوظبي.

وفي المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة، سيكون مشغل أمان في كل مركبة ذاتية القيادة لتجربة آمنة وموثوقة للركاب والمشاة، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في وقت لاحق من عام 2025، حيث يُمكن لمستخدمي تطبيق أوبر في أبوظبي الذين يتطلعون إلى تجربة التنقل في مركبة ذاتية القيادة تعزيز فرصهم للوصول إلى هذا المنتج من خلال تفعيل خيار «تفضيلات الرحلة» في إعدادات تطبيق أوبر الخاص بهم.