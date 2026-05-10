كهرباء الشارقة تبحث تطوير الخدمات في كلباء ووادي الحلو

في إطار سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات مستدامة، عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة كلباء، اجتماعاً مع المجلس البلدي لمدينة كلباء ومجلس ضاحية وادي الحلو، بحضور الدكتور أحمد المزروعي، مدير بلدية كلباء ورئيس مجلس ضاحية وادي الحلو، والمهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء وأعضاء مجلس ضاحية وادي الحلو، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ومتابعة سير المشاريع التطويرية في المنطقة، وبحث أبرز الاحتياجات والملاحظات المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب مناقشة الحلول والمقترحات، التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات والاستجابة السريعة لمتطلبات الأهالي، بما يدعم جودة الحياة ويواكب خطط التنمية المستدامة في مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو.

وعقب الاجتماع تم زيارة ميدانية للمواقع السكنية والوديان والمزارع للاطلاع على مشروعات التطوير والارتقاء بالبنية التحتية في المنطقة.

وأكد المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتحقيق أفضل الخدمات للمجتمع، وضمان وصول الخدمات الأساسية بكل كفاءة واعتمادية إلى جميع المناطق، مع الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

من جانبه أشاد المجلس البلدي لمدينة كلباء ومجلس ضاحية وادي الحلو بجهود الهيئة المتميزة في توفير الخدمات واستجابتها السريعة لأية متطلبات، مؤكداً أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الرفاهية لسكان الضاحية والمدينة.