«طرق دبي» الأعلى تقييماً في الحوكمة والتدقيق الداخلي

أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن منح هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أعلى نتيجة تقييم ضمن نتائج تقييم منظومة الحوكمة المؤسسية ووظيفة التدقيق الداخلي على مستوى الجهات الخاضعة لرقابته، في إنجاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.

ويأتي هذا التقييم في إطار الدور الرقابي، الذي يضطلع به الجهاز لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، ودعم كفاءة إدارة الموارد الحكومية، من خلال منظومة تقييم متقدمة، تستند إلى المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة عالمياً، وأظهرت نتائج التقييم أن الهيئة تطبق أطراً متكاملة وفعّالة للحوكمة المؤسسية.

وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الاستشارات وتميز الأعمال في «الجهاز»: «يجسّد حصول هيئة الطرق والمواصلات على أعلى نتيجة ضمن منظومة تقييم الحوكمة والتدقيق الداخلي نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي في تطبيق الأطر الرقابية، وفق أفضل المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز مستوى النضج المؤسسي، الذي وصلت إليه الهيئة.» وأضاف كاظم: «يواصل جهاز الرقابة المالية من خلال منظومته التقييمية المتكاملة تمكين الجهات الخاضعة من تطوير قدراتها المؤسسية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والتدقيق الداخلي لديها». من جانبه، قال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة: «يمثل هذا التقييم محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، ويعكس التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال، بما يدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».