أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم، إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الخامسة عشرة الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وحضره وزراء الكهرباء والطاقة ووفود من 22 دولة عربية، وشهد توقيع اتفاقيتين، هما «الاتفاقية العامة» التي تحدد أهداف السوق وآليات تطويرها، و«اتفاقية السوق» التي تضع الإطار المؤسسي والتجاري للسوق، بما يشمل حوكمة التشغيل والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقعت الاتفاقيتين كل من الإمارات، والكويت، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والسعودية، وقطر، وليبيا، والسودان، واليمن، والمغرب، والأردن.

وتهدف هذه السوق إلى تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الدول العربية كمصدّر رئيسي للطاقة النظيفة عالمياً، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتوسيع المشاريع التنموية، ما يعزز استراتيجيات الطاقة الوطنية للدول الأعضاء.