"طرق دبي" تعزز جاهزية كوادرها لقيادة التحوّل المؤسسي وتطوير آليات التغيير بكفاءة ومرونة

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تمكين 600 موظفها من مختلف مؤسساتها وقطاعاتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة متكاملة لإدارة التغيير على مستوى الهيئة، وتطوير آليات تحديد التغيير وتصميمه وحوكمته وتنفيذه، وانطلاقاً من منظور يركّز على الأفراد والجهات المتأثرة بالتغيير، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الشركة الاستشارية "كيرني"، كما زوّد البرنامج المشاركين بأدوات ومنهجيات عملية تمكّن موظفي الهيئة من التحوّل المؤسسي ومواكبة التغيير عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة وإدارة التغيير بفاعلية، وإشراك الجهات المعنية في مراحل مبكرة، ودعم تبنّي المبادرات الجديدة من قِبل المتعاملين والموظفين والشركاء ومزوّدي الخدمات والجهات الحكومية.

وشملت المبادرة كذلك تطوير إطار متكامل لإدارة التغيير يحدّد الآلية من البداية وحتى التنفيذ على مستوى الهيئة، متضمناً منهجيات معيارية لتقييم التغيير في مراحله المبكرة، وتحليل الجهات المعنية وأثر التغيير، وتصميم خطط تواصل وتدريب، وتطوير أدوات ومُمكّنات، إضافة إلى إعداد آليات حوكمة تضمن التطبيق المتّسق عبر مختلف المبادرات.

وقالت مهيلة الزحمي، مدير إدارة تنفيذي التطوير والتحول المؤسسي في قطاع الشؤون التنفيذية بالهيئة: "ترتكز إدارة التغيير الفاعلة على إشراك الأفراد المعنيّة في الوقت المناسب، ومع استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وخدماتها الرقمية، تمثّل إدارة التغيير ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المبادرات بكفاءة عالية وبأقل قدر من التأثير على الأفراد والشركات والجهات الحكومية. ويعزّز ترسيخ هذه المنظومة قدرة الهيئة على تقديم حلول تنقّل آمنة وسلسة وجاهزة للمستقبل."

وأضافت أن هذه المبادرة تجسّد التزام الهيئة بدعم التميّز المؤسسي، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية، وبناء قدرات داخلية مستدامة تدعم التحسين المستمر والتحوّل طويل الأمد وتطوير بنية تحتية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة انسجاماً مع رؤية دبي 2040 وتوجهاتها المستقبلية، والتي تهدف إلى جعل مدينة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل.

وقال هيلموت شولزى، شريك أول ورئيس قطاع التنقّل في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "كيرني: "يتطلب تعزيز إدارة التغيير على مستوى المؤسسة وضوحاً في الحوكمة وتطبيقاً متّسقاً عبر المبادرات المختلفة، وقد اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات نهجاً عملياً ومنظماً لتعزيز هذه المنظومة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ البرامج الكبرى بكفاءة."