«قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» تنطلق 12 مايو.. ومحفظة المشاريع 57 مليار دولار

ينظم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية النسخة الثانية من «قمة أبوظبي للبنية التحتية - ADIS 2026» بمشاريع تتجاوز 57 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا»، في إطار جهوده لتسريع التحول نحو مدن أكثر ذكاء واستدامة، تضع الإنسان في صدارة أولوياتها من خلال تلبية احتياجاته وتطلعاته المستقبلية.

وتأتي القمة بنسخة موسعة تعكس تنامي الطلب العالمي، مع تركيز مكثف على توسيع نطاق المشاريع، وتعظيم أثرها، ورفع كفاءة التنفيذ، بما يعزز من تحويل الخطط العمرانية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتتبنى القمة في دورتها الجديدة هيكلاً أكثر شمولاً يواكب الطلب المتزايد على الحلول العمرانية القابلة للتنفيذ، من خلال أجندة موسعة تركز على حجم المشاريع وتعظيم أثرها التنموي ورفع كفاءة التنفيذ، مدعومة بمحفظة مشاريع بنية تحتية ضخمة في أبوظبي تتجاوز قيمتها 57 مليار دولار، تشمل قطاعات الإسكان والنقل والثقافة والتعليم والمرافق الاجتماعية

وتقدم القمة على مدى ثلاثة أيام برنامجاً يشمل مؤتمرات وجلسات حوارية ومعارض نوعية ومنصات لبناء الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في البنية التحتية المرتكزة على الإنجاز، وجودة الحياة الحضرية، والحلول الذكية، والاستدامة والمرونة. كما تتناول النقاشات أطر الحوكمة والبنية التحتية الرقمية والإسكان المستدام وتقنيات البناء المتقدمة.

وأكد محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، أن «قمة أديس 2026» لا تقتصر على كونها منصة لاستعراض الخطط والطموحات، بل تمثل تجسيداً عملياً لرؤية أبوظبي في بناء مدن مستقبلية تضع جودة الحياة في صلب التنمية.

وأكد المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن ريادة أبوظبي في قطاع البنية التحتية تستند إلى كفاءة عالية في التنفيذ ودقة في الإنجاز.