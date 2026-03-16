«طرق دبي» تنال «الآيزو» في المرونة وأمن المعلومات وإدارة الأصول

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادات دولية مرموقة في مجالات المرونة والأمن المعلوماتي وإدارة الأصول والتكنولوجيا، وذلك عن جهودها في تقديم خدمات ذات قيمة وجودة في النقل والبنية التحتية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة معلومات مشاريع وأصول البنية التحتية والمنشآت، كما يدعم هذا الإنجاز توجه الهيئة نحو تبنّي التقنيات المتقدمة، مثل التوأمة الرقمية والمدن الذكية.

وحصلت الهيئة على شهادة الآيزو في مجال المرونة والأمن (ISO 22316)، والتي تُعد مثالاً على قدرة الهيئة الفائقة في التعامل مع الأزمات والمستجدات المفاجئة، من خلال إنشاء نظام إداري متكامل، يُعزز مرونة الهيئة للتحديات المحتملة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعّالة للأزمات، مع دعم متواصل لاستمرارية الأعمال، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وتعتبر الهيئة أول جهة مواصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالابتكار والريادة في مجال النقل والحوكمة.

كما حصلت على شهادة الآيزو 19650 بجميع أجزائها (1 - 5)، في مجال تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM)، لتصبح – بحسب توثيق المعهد البريطاني للمعايير (BSI) – أول جهة على مستوى العالم تنال هذه الشهادة بكامل أجزائها، والتي تُعنى بإدارة معلومات الأصول عبر دورة حياتها الشاملة. وتغطي الشهادة جميع مراحل دورة حياة الأصول، من التخطيط والتصميم، إلى التنفيذ والتشغيل والصيانة، وصولاً إلى إعادة التأهيل أو التخريد، بما يعزز كفاءة إدارة المشاريع، والاستدامة والسلامة وجودة اتخاذ القرار.